Chemioterapia sospesa per tre mesi a causa del Coronavirus, mamma muore di tumore a 31 anni

Non ha potuto fare la Chemioterapia a causa del Coronavirus ed è morta. Kelly Smith è morta a soli 31 anni a causa di un tumore che non è stato curato in modo adeguato a causa dell'emergenza sanitaria.

Non ha potuto fare la chemioterapia a causa del Coronavirus ed è morta. Kelly Smith è morta a soli 31 anni a causa di un tumore che non è stato curato in modo adeguato a causa dell'emergenza sanitaria ...

Regno Unito, «C'è il Covid, niente chemio per 3 mesi»: così hanno condannato a morte Kelly

Vittime indirette del Coronavirus: tutte quelle persone che, a causa della pandemia, non possono essere curate per malattie rare, croniche, degenerative, oncologiche. Ed è quello che ...

