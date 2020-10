Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 ottobre 2020 (Di domenica 18 ottobre 2020) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 ottobre 2020 Questa sera, domenica 18 ottobre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il quarto appuntamento della stagione con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti Quali sono gli ospiti di ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020) Cheche fa:di, 11Questa sera, domenica 18, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il quarto appuntamento della stagione con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glididi Cheche fa.Quali sono glidi ...

acmilan : ?? 45' FINE PRIMO TEMPO ?? Che Derby, che Milan! ???? #MilanInter 3-1 #FollowTheRossonere #SempreMilan - realvarriale : Sul campo @sscnapoli sa solo vincere. In un tempo gli uomini di #Gattuso,che da una lezione tattica a #Gasperini,tr… - TeresaBellanova : Questo non è il tempo delle #tasse. Questo è il tempo di guardare il Paese reale e sostenerlo negli sforzi che sta… - lisa_nous : RT @poliziana: @guyfawkes2_0 Non abbiamo scampo. Molti non obbediscono agli ordini per paura di multe/sanzioni disciplinari, ci credono pro… - ACLAYsuper : RT @MariaRo82601753: @mikasounds Che ricordi caro Mika. ?? ?? ??????Ma ci sarà il tempo per riprendere di nuovo la musica live. ????????????????@kod… -