Che tempo che fa oggi domenica 18 ottobre in tv: ospiti e anticipazioni (Di domenica 18 ottobre 2020) Stasera domenica 18 ottobre nuova puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3. Piatto ricco per la trasmissione condotta da Fabio Fazio: saranno presenti il ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, l'attrice Jane Fonda, il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il cantautore Francesco Guccini, l'attore Massimo Lopez, la giornalista Giovanna Botteri e il collega e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

