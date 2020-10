Champions League | gli arbitri di Dinamo Kiev-Juventus e Lazio-Borussia Dortmund

(Di domenica 18 ottobre 2020)ora conoscono gliper i rispettivi debutti in. L’esito delle designazioni. La UEFA ha reso noti glidi, sfide diin programma nella giornata di martedì. Il romeno Ovidiu Hategan sarà il direttore di gara per i bianconeri mentre la partita della squadra di Simone Inzaghi è stata affidata al francese Clement Turpin. Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Appena 10 anni fa, con 19.90€ al mese Premium garantiva agli abbonati serieA + Champions League. È fallita per la p… - forumJuventus : ??? Diritti #UCL 2021/24 al colosso Amazon ?? 17 match annuali, i migliori del mercoledì ?? - GoalItalia : LeBron James ?? 4 titoli NBA, l'ultimo da giocatore dei Lakers ???????? 1 Premier League, 1 Champions League, 1 Coppa… - cava45 : @AugustoMinzolin Se esisteva la champions League del lecchismo avevi la bacheca piena. - IoNascoQui : Champions League: sarà il francese Turpin a dirigere Lazio – Borussia Dortmund. Un solo precedente con i biancocele… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Calcio News 24

Un'altra sconfitta, con un altro pesante passivo, a pochi giorni dall'esordio in Champions League: ora in casa Lazio torna a salire la tensione. Il 3-0 incassato a Genova dalla Sampdoria ha fatto ...Juventus e Lazio ora conoscono gli arbitri per i rispettivi debutti in Champions League. L’esito delle designazioni. La UEFA ha reso noti gli arbitri di Dinamo Kiev-Juventus e Lazio-Borussia Dortmund, ...