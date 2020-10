Catania da trasferta viaggia a ritmi da B: Martinez e Sarao piegano la Virtus (Di domenica 18 ottobre 2020) Ci sono due uomini copertina nella vittoria del Catania: Martinez e Sarao. Il portiere spagnolo ha neutralizzato i tentativi della Virtus Francavilla, l’attaccante ha trasformato il rigore decisivo per la terza vittoria in campionato, la seconda in trasferta che porta i rossazzurri in zona playoff nonostante i 4 punti di penalizzazione. Il Catania ha sofferto in avvio di partita ma piano piano è riuscito a salire di quota meritandosi la vittoria. E la Virtus? I meccanismi e la capacità di conquistare risultati importanti sembrano essersi fermati alla scorsa stagione. Fin qui, infatti, la squadra di Bruno Trocini ha messo in cassaforte solo un pareggio interno con la Vibonese e ha preso ancora una volta gol. Ma il punteggio finale è fin troppo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Ci sono due uomini copertina nella vittoria del. Il portiere spagnolo ha neutralizzato i tentativi dellaFrancavilla, l’attaccante ha trasformato il rigore decisivo per la terza vittoria in campionato, la seconda inche porta i rossazzurri in zona playoff nonostante i 4 punti di penalizzazione. Ilha sofferto in avvio di partita ma piano piano è riuscito a salire di quota meritandosi la vittoria. E la? I meccanismi e la capacità di conquistare risultati importanti sembrano essersi fermati alla scorsa stagione. Fin qui, infatti, la squadra di Bruno Trocini ha messo in cassaforte solo un pareggio interno con la Vibonese e ha preso ancora una volta gol. Ma il punteggio finale è fin troppo ...

