Cast Away | Wilson | tutto sulla palla da volleyball che affianca Tom Hanks nel film

Robert Zemeckis decise che Chuck, interpretato da Tom Hanks in Cast Away, avrebbe dovuto disegnare il volto di Wilson con il suo stesso sangue. Prima dell'inizio delle riprese di Cast Away Robert Zemeckis ebbe un'idea a proposito di Wilson, la palla da volleyball che affianca Tom Hanks nel film: il regista decise che il volto di Wilson avrebbe dovuto prendere forma dal sangue di Chuck come se la palla fosse nata direttamente da lui. Vere e proprie battute, dialoghi ed interi monologhi furono scritti per Wilson, la palla da volleyball, al fine di aiutare Tom Hanks ad interagire con ...

