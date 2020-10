Cast Away: Tom Hanks, ecco come si preparò alla sua trasformazione fisica estrema (Di domenica 18 ottobre 2020) Tom Hanks, al fine di interpretare un normale americano sovrappeso e poi un essere umano denutrito in Cast Away, è stato costretto a rinunciare a molte cose. Per interpretare un normale americano fuori forma di mezza età in Cast Away, Tom Hanks non ha praticato esercizio fisico per più di sette mesi, ha smesso di fare le sue abituali passeggiate pomeridiane e si è dedicato ai piaceri del cibo senza riserve. La produzione del film è stata poi interrotta per un anno, questo ha permesso all'attore di perdere cinquanta libbre e di farsi crescere i capelli al fine di girare le scene inerenti al tempo trascorso sull'isola deserta. Durante questa pausa, Robert Zemeckis, il regista della pellicola, ha usato la stessa troupe per girare Le verità ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020) Tom, al fine di interpretare un normale americano sovrappeso e poi un essere umano denutrito in, è stato costretto a rinunciare a molte cose. Per interpretare un normale americano fuori forma di mezza età in, Tomnon ha praticato esercizio fisico per più di sette mesi, ha smesso di fare le sue abituali passeggiate pomeridiane e si è dedicato ai piaceri del cibo senza riserve. La produzione del film è stata poi interrotta per un anno, questo ha permesso all'attore di perdere cinquanta libbre e di farsi crescere i capelli al fine di girare le scene inerenti al tempo trascorso sull'isola deserta. Durante questa pausa, Robert Zemeckis, il regista della pellicola, ha usato la stessa troupe per girare Le verità ...

Corriere : «Cast Away» in tv: Tom Hanks rischiò di morire durante le riprese e gli altri 9 segret... - lucadotto : #Rete4 trasmette Cast Away e devo dire che i dialoghi del film sono più coinvolgenti delle chiacchiere di #Conte. #Dpcm - Darko25048455 : RT @Raffy1380: Su rete quattro c’è Cast Away. Tom Hanks ha avuto il tempo di naufragare e tornare a casa, senza perdersi la conferenza stam… - marina101902 : Sul 4 danno Cast Away . Dite che è un messaggio subliminale per salvarsi dal COVID #Dpcm !?? - blumen_r29 : #Dpcm mi riguardo per la millesima volta Cast Away, nel migliore dei casi è stessa cosa -