Cassa integrazione, cartelle esattoriali, fondi alla sanità: la manovra "salvo intese", punto per punto (Di domenica 18 ottobre 2020) Via libera dal Governo nella notte tra sabato e domenica al Documento programmatico di bilancio e allo schema della legge di bilancio con la formula 'salvo-intese'. È quanto si legge nel comunicato emesso da Palazzo Chigi al termine del Cosiglio dei ministri chiamato a varare la manovra. Il disegno di legge "prevede una significativa espansione fiscale e contiene importanti provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo - prosegue la nota - vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura". Di seguito, tutti i principali provvedimenti, ...

