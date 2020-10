Casertana | tamponi nel pomeriggio | ecco il risultato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – In seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato con ieffettuati nella giornata di ieri, il gruppo squadra dellaFC è stata sottoposto a nuovo ed immediato controllo. Nelodierno sono stati resi noti gli esiti: tutti isono risultati negativi, eccetto uno ritenuto “inconclusivo” e che, dunque, necessità di ulteriore approfondimento clinico. In via precauzionale, il membro del gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovo tampone, così come previsto dal protocollo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.