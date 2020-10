“Casalino deve farlo di nuovo”. Dago-bomba sul ritardo di Conte: “in attesa della diretta…”, sospetto inquietante (Di domenica 18 ottobre 2020) “Rocco Casalino deve di nuovo gonfiare gratis i follower di Facebook, tutti in attesa della diretta?”. È l'interrogativo malizioso posto da Dagospia, che ha lanciato un flash sulla conferenza stampa di Giuseppe Conte: annunciata inizialmente alle 18, è slittata alle 20 e poi addirittura alle 21.30. Segno che nel governo ci sono ancora tensioni sul Dpcm che Conterrà le nuove misure anti coronavirus che il premier sta per firmare. “Il ritardo di Conte - è l'attacco del sito di Roberto D'Agostino - capace pure di lasciare un vertice europeo fondamentale per non mancare al funerale di una (per lui) sconosciuta, è indice dell'incapacità di questo governo improvvisato a gestire l'emergenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Rocco Casalinodi nuovo gonfiare gratis i follower di Facebook, tutti indiretta?”. È l'interrogativo malizioso posto daspia, che ha lanciato un flash sulla conferenza stampa di Giuseppe: annunciata inizialmente alle 18, è slittata alle 20 e poi addirittura alle 21.30. Segno che nel governo ci sono ancora tensioni sul Dpcm cherrà le nuove misure anti coronavirus che il premier sta per firmare. “Ildi- è l'attacco del sito di Roberto D'Agostino - capace pure di lasciare un vertice europeo fondamentale per non mancare al funerale di una (per lui) sconosciuta, è indice dell'incapacità di questo governo improvvisato a gestire l'emergenza ...

Roberta65515857 : @FrancisJUnder12 E allora fissi le dichiarazioni per domani e non tenga un paese col fiato sospeso o é questo il co… - 1ettoreb : @LucioMalan @GiuseppeConteIT Deve attendere Casalino - MaxDevilMoro : Deve ripassare i passaggi del giochino di prestiditigiazione, Casalino gli fa ripetere 10, 100, 1000 volte 'è col… - Lucia41194788 : Comunque il giochetto di #Casalino di far filtrare richieste pesanti di #Pd e #leu per far vedere che #Conte ha med… - Emiliano_Foroni : Essere il galoppino di qualcuno è umiliante, ma prendere ordini da Casalino deve essere un'esperienza da cui non ci si riprende -

Ultime Notizie dalla rete : “Casalino deve Caso Consip, l’intercettazione: “Mi hanno telefonato da Palazzo Chigi” Il Fatto Quotidiano