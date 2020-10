Cara Azzolina, ci sei o ci fai? La protesta di 305 presidi campani contro il governo (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 14 minutiNapoli – Una lettera indirizzata al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e firmata da ben 305 dirigenti scolastici della campania, per rivendicare tutti gli sforzi fatti per mantenere le scuole sicure nella regione, e richiamare il governo alle sue promesse non rispettate. Un documento che anteprima24.è in grado di pubblicare integralmente, con tutte le firme, e che vale la pena leggere per comprendere quanta demagogia ci sia negli attacchi della Azzolina alla nostra Regione. Ecco il testo. Onorevole Ministro In campania, come Lei sa, a seguito dell’Ordinanza n.79 del Presidente della Regione, le attività didattiche in presenza sono sospese dal 16 ottobre fino al 30 ottobre (eccetto le scuole dell’Infanzia, che, con l’Ordinanza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 14 minutiNapoli – Una lettera indirizzata al ministro dell’Istruzione, Lucia, e firmata da ben 305 dirigenti scolastici dellaa, per rivendicare tutti gli sforzi fatti per mantenere le scuole sicure nella regione, e richiamare ilalle sue promesse non rispettate. Un documento che anteprima24.è in grado di pubblicare integralmente, con tutte le firme, e che vale la pena leggere per comprendere quanta demagogia ci sia negli attacchi dellaalla nostra Regione. Ecco il testo. Onorevole Ministro Ina, come Lei sa, a seguito dell’Ordinanza n.79 del Presidente della Regione, le attività didattiche in presenza sono sospese dal 16 ottobre fino al 30 ottobre (eccetto le scuole dell’Infanzia, che, con l’Ordinanza ...

Sono sicura che nessun docente in procinto di sostenere le prove concorsuali si senta tutelato. È giusto rispettare i protocolli sanitari e garantire l’avvio del percorso di specializzazione e dei con ...

Mentre nelle piazze italiane sale la protesta il ministro continua a ribadire che la scuola non chiude. Lo sappiamo bene – sottolinea Pino Turi, segretario generale Uil Scuola, alla vigilia delle mani ...

