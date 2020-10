Canoa slalom | Coppa del Mondo Tacen 2020 | successi per Ana Satila e Luka Bozic

(Di domenica 18 ottobre 2020) La prima tappa delladeldisi è chiusa a, in Slovenia, dove nella tarda mattinata odierna sono andate in scena le finali della canadese femminile e maschile. Non c’erano azzurri impegnati, dato che l’Italia ha posto fine alla propria stagione internazionale, secondo quanto scritto dal sito federale, con gli Europei. Nella canadese femminile vittoria della brasiliana Ana, prima in 93.64 (2 penalità) davanti alla transalpina Lucie Prioux, seconda, staccata di 1.73 (2 penalità). Completa il podio la giovanissima statunitense Evy Leibfarth, già terza ieri nel K1, che bissa la posizione con un ritardo di 3.12 (percorso netto). Nella canadese maschile vince il padrone di casa sloveno ...

zazoomblog : Canoa slalom i convocati dell’Italia per il raduno di Ivrea - #Canoa #slalom #convocati #dell’Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa slalom

OA Sport

La prima tappa della Coppa del Mondo 2020 di canoa slalom si è chiusa a Tacen, in Slovenia, dove nella tarda mattinata odierna sono andate in scena le finali della canadese femminile e maschile. Non c ...La prima tappa della Coppa del Mondo 2020 di canoa slalom si è aperta a Tacen, in Slovenia, dove nella tarda mattinata odierna sono andate in scena le finali del kayak femminile e maschile. Non c’eran ...