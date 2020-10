Campania, oggi 1.376 positivi di cui 55 sintomatici su 14 mila tamponi. Superati i 500 morti (Di domenica 18 ottobre 2020) Continuano ad aumentare, i positivi di coronavirus giornalieri registrati in Campania e in Italia. A livello regionale, sono 1.376 i casi su 14.256 tamponi processati. Tra i contagiati, soltanto 55 risultano sintomatici. Decedute due persone (in totale 501), mentre i guariti di oggi sono 199. Quanto alle disponibilità delle strutture ospedaliere, sono occupati 78 posti su 113 in terapia intensiva e 849 su 904 in degenza ordinaria. In Italia i nuovi casi sono 11.705, quasi 800 in più rispetto a quelli di ieri, risultato di 146.541 tamponi eseguiti. I morti per coronavirus sono 69, mentre aumentano di 45 unità i pazienti in terapia intensiva. La Lombardia ha fatto registrare l’incremento più alto di casi con 2.975 nuovi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Continuano ad aumentare, idi coronavirus giornalieri registrati ine in Italia. A livello regionale, sono 1.376 i casi su 14.256processati. Tra i contagiati, soltanto 55 risultano. Decedute due persone (in totale 501), mentre i guariti disono 199. Quanto alle disponibilità delle strutture ospedaliere, sono occupati 78 posti su 113 in terapia intensiva e 849 su 904 in degenza ordinaria. In Italia i nuovi casi sono 11.705, quasi 800 in più rispetto a quelli di ieri, risultato di 146.541eseguiti. Iper coronavirus sono 69, mentre aumentano di 45 unità i pazienti in terapia intensiva. La Lombardia ha fatto registrare l’incremento più alto di casi con 2.975 nuovi ...

