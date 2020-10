Cambiamenti climatici, infrastrutture ed edifici a rischio: l’allarme del Cmcc (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici ha lanciato un allarme: le costruzioni di infrastrutture ed edifici dovranno adattarsi altrimenti i rischi di cedimento saranno altissimi. Il cambiamento climatico sta incidendo su ogni settore della vita dell’uomo, incluso quello delle costruzioni. Ad affermarlo il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici il quale avrebbe riferito che a … L'articolo Cambiamenti climatici, infrastrutture ed edifici a rischio: l’allarme del Cmcc proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Centro Euro-Mediterraneo suiha lanciato un allarme: le costruzioni dieddovranno adattarsi altrimenti i rischi di cedimento saranno altissimi. Il cambiamento climatico sta incidendo su ogni settore della vita dell’uomo, incluso quello delle costruzioni. Ad affermarlo il Centro Euro-Mediterraneo suiil quale avrebbe riferito che a … L'articoloed: l’allarme delproviene da YesLife.it.

GassmanGassmann : Il mio candidato ideale per Roma? Questo. Non voto una faccina,voto un programma chiaro, che metta al primo posto l… - chetempochefa : 'L’unico problema per me è che sono vecchia, quando sono stata arrestata ho avuto difficoltà a salire sul veicolo d… - GassmanGassmann : Ero in macchina in viaggio ed ho ascoltato tutto il dibattito odierno alla Camera ; devo dire che da quasi tutte le… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: La superpotenza guidata da Donald Trump nell’ultimo incontro del Consiglio artico ha interrotto una ventennale tradizione di… - LuciaAgostini2 : RT @LVegetali: Tutti vorrebbero fermare i cambiamenti climatici finchè non nomini la carne nei loro piatti. Tutti vorrebbero salvare la fo… -