Calciomercato Juventus, rivoluzione per Pirlo: tripla cessione in arrivo (Di domenica 18 ottobre 2020) Neanche l'affluenza di partite ravvicinate riesce a fermare il Calciomercato che, nonostante sia finito da poche settimane, continua a regalare sviluppi importanti. In casa Juventus vanno risolte delle situazioni rimaste traballanti, su tutte quella di Sami Khedira al quale la società bianconera ha comunicato di non rientrare più nel progetto, ormai da tempo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Vecchia Signora starebbe cercando di liberarsi del tedesco e di conseguenza del suo ingaggio corposo. Tra la finestra di mercato di gennaio e quella della prossima estate, i bianconeri dovranno inoltre risolvere altre due situazioni interne: il capitolo Federico Bernardeschi e la questione Alex Sandro.

