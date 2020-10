Calabria, Il regista Parisi da l’Onore e Il Rispetto a La Casa Blu (Di domenica 18 ottobre 2020) La Calabria era la sua terra. Quella a cui dare fiducia. Da coccolare ancora un pò. Così Iole Santelli immaginava di “restituire alla Calabria l’identità popolare, accessibile e valorosa per modificarne quell’immagine pubblica a volte stereotipata “. Aveva diffuso il suo entusiasmo tale da sentir nominare la sua regione Calabria ovunque. Da far riscoprire le bellezze di una regione a volte sconosciuta. Il carattere dell’ex governatrice Jole Santelli incarnava appieno il calabrese doc. “Non ho avuto il piacere di conoscere la governatrice Santelli. Ma ho conosciuto con enorme piacere il sindaco del comune Motta San Giovanni, Giovanni VERDUCI, che si è appassionato moltissimo alla mia idea del cortometraggio” racconta il regista Luigi ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Laera la sua terra. Quella a cui dare fiducia. Da coccolare ancora un pò. Così Iole Santelli immaginava di “restituire allal’identità popolare, accessibile e valorosa per modificarne quell’immagine pubblica a volte stereotipata “. Aveva diffuso il suo entusiasmo tale da sentir nominare la sua regioneovunque. Da far riscoprire le bellezze di una regione a volte sconosciuta. Il carattere dell’ex governatrice Jole Santelli incarnava appieno il calabrese doc. “Non ho avuto il piacere di conoscere la governatrice Santelli. Ma ho conosciuto con enorme piacere il sindaco del comune Motta San Giovanni, Giovanni VERDUCI, che si è appassionato moltissimo alla mia idea del cortometraggio” racconta ilLuigi ...

QuotidianPost : Calabria, Il regista Parisi da l’Onore e Il Rispetto a La Casa Blu - AvvenirediCal : Muccino, «regista dell'amore», ricorda Jole Santelli ?? Leggi qui: - casting_provini : Casting attrice e bambina per il nuovo cortometraggio retribuito del regista calabrese Antonio La Camera, prodotto… - VelvetMagIta : @BeppeFiorello ci porta in esclusiva sul set del film di #MarioVitale 'L'AFIDE E LA FORMICA', girato interamente in… - alexbintqaboos1 : Il regista del film Padrenostro è mio cugino. Siamo di sangue materno e paterno calabrese, anche se non abbiamo mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria regista Casting per il nuovo cortometraggio del regista calabrese Antonio La Camera Strill.it Cinema, concluse le riprese del film Ostaggi girato tra Cosenza e Rende

VIDEO | Nel cast Vanessa Incontrada, Alessandro Haber, Francesco Pannofino, Gianmarco Tognazzi, Elena Cotta e Jonas Bascir ...

“Calabria, Terra mia” di Muccino debutta alla Festa del Cinema di Roma

Un breve ed intenso racconto esperienziale, volto a valorizzare i prodotti identitari e le bellezze naturali e paesaggistiche della Calabria. È questa l’anima del cortometraggio Calabria, Terra Mia re ...

VIDEO | Nel cast Vanessa Incontrada, Alessandro Haber, Francesco Pannofino, Gianmarco Tognazzi, Elena Cotta e Jonas Bascir ...Un breve ed intenso racconto esperienziale, volto a valorizzare i prodotti identitari e le bellezze naturali e paesaggistiche della Calabria. È questa l’anima del cortometraggio Calabria, Terra Mia re ...