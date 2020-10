Cagliari, Zappa: «Il Torino ci ha schiacciato, ma siamo stati bravi» (Di domenica 18 ottobre 2020) Gabriele Zappa, esterno del Cagliari, ha commentato l’importante vittoria ottenuta in casa del Torino Gabriele Zappa, esterno del Cagliari, ha commentato l’importante vittoria ottenuta in casa del Torino. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Cagliari NEWS 24 «siamo stati bravi nel primo tempo sia io che Nandez a muoverci senza palla per cercare la superiorità numerica. Nel secondo tempo loro ci hanno schiacciato un po’ di più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Gabriele, esterno del, ha commentato l’importante vittoria ottenuta in casa delGabriele, esterno del, ha commentato l’importante vittoria ottenuta in casa del. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «nel primo tempo sia io che Nandez a muoverci senza palla per cercare la superiorità numerica. Nel secondo tempo loro ci hannoun po’ di più». Leggi su Calcionews24.com

