Bologna-Sassuolo | le formazioni ufficiali del match

Leggi su zon

(Di domenica 18 ottobre 2020)gli undici diche si affronteranno allo Stadio Dall’Ara nel lunchdelle 12.30le scelte di Roberto De Zerbi e Sinisa Mihajlovic in vista del lunchdomenicale delle 12.30. Poche sorprese nel derby emiliano, molto importante per la classifica nonostante siamo solo alla 4a giornata di Serie A. Con una vittoria, i neroverdi possono salire in solitaria al secondo posto, alle spalle solo del Milan a punteggio pieno. QUI– Mihajlovic conferma il giovane Hickey sulla corsia sinistra difensiva mentre in mediana il ballottaggio a tre viene vinto da Svanberg e Schouten con Dominguez in panchina e pronto a subentrare a gara in corso. Tutto confermato in attacco con Palacio supportato dal tridente ...