Bollettino Coronavirus del 18 Ottobre 2020 (Di domenica 18 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 18 Ottobre è +2,90% (ieri +2,78%) con 414.241 contagiati totali, 251.461 dimissioni/guarigioni (+2.334) e 36.543 deceduti (+69); 126.237 infezioni in corso (+9.302). Elaborati 146.541 tamponi (ieri 165.837); 11.705 positivi; rapporto positivi/tamponi 7,98% (ieri 6,58%). Ricoverati con sintomi 7.131 (+514); terapie intensive +45 (750). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.975; Campania 1.376; Lazio 1.198; Piemonte 1.123; Toscana 906; Veneto 800; Sicilia 548; Emilia Romagna 526; Liguria 370; Umbria 327; Puglia 301; Sardegna 230; Abruzzo 221; Marche 204; P.A. Bolzano 171; Friuli 155. In Lombardia curva +2,40% (ieri +2,19%) con 30.981 tamponi (ieri 29.053 ) e 2.975 positivi; rapporto positivi/tamponi 9,60% (ieri 9,16%); 126.769 contagiati totali; ricoverati +122 (1.065); terapie intensive +18 (114); 21 decessi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 18è +2,90% (ieri +2,78%) con 414.241 contagiati totali, 251.461 dimissioni/guarigioni (+2.334) e 36.543 deceduti (+69); 126.237 infezioni in corso (+9.302). Elaborati 146.541 tamponi (ieri 165.837); 11.705 positivi; rapporto positivi/tamponi 7,98% (ieri 6,58%). Ricoverati con sintomi 7.131 (+514); terapie intensive +45 (750). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.975; Campania 1.376; Lazio 1.198; Piemonte 1.123; Toscana 906; Veneto 800; Sicilia 548; Emilia Romagna 526; Liguria 370; Umbria 327; Puglia 301; Sardegna 230; Abruzzo 221; Marche 204; P.A. Bolzano 171; Friuli 155. In Lombardia curva +2,40% (ieri +2,19%) con 30.981 tamponi (ieri 29.053 ) e 2.975 positivi; rapporto positivi/tamponi 9,60% (ieri 9,16%); 126.769 contagiati totali; ricoverati +122 (1.065); terapie intensive +18 (114); 21 decessi ...

RaiNews : I dati sulla pandemia in Italia #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 18 ottobre: 11.705 nuovi casi su 146.541 tamponi - Open_gol : ?? Con +11.705 nuove diagnosi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 126.23… - SmorfiaDigitale : Coronavirus, il bollettino di oggi 18 ottobre: 11.705 nuovi casi, 69 morti, 146.... - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 18 ottobre: 11.705 nuovi casi e 69 ... -