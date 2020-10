Bolivia al voto un anno dopo la cacciata di Morales: «Appuntamento storico per la democrazia» (Di domenica 18 ottobre 2020) La Bolivia al voto. Seggi aperti dalle 8 – le 14 ora italiana – fino alle 17 (le nostre 23) per una consultazione che sostituisce quella di esattamente un anno fa, il 20 ottobre 2019. Quella tornata elettorale aveva dato come esito la vittoria al primo turno di Evo Morales, presidente della Bolivia per tre mandati consecutivi dal 22 gennaio 2006: vittoria che è stata però messa in discussione, per l’esistenza di presunti brogli, dalla Missione di osservazione dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) e annullata un mese dopo. Morales, primo presidente indigeno Boliviano ma anche dei paesi dell’intera area geografica e per questo chiamato El Indio, si era dimesso e per lui la magistratura aveva spiccato ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) Laal. Seggi aperti dalle 8 – le 14 ora italiana – fino alle 17 (le nostre 23) per una consultazione che sostituisce quella di esattamente unfa, il 20 ottobre 2019. Quella tornata elettorale aveva dato come esito la vittoria al primo turno di Evo, presidente dellaper tre mandati consecutivi dal 22 gennaio 2006: vittoria che è stata però messa in discussione, per l’esistenza di presunti brogli, dalla Missione di osservazione dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) e annullata un mese, primo presidente indigenono ma anche dei paesi dell’intera area geografica e per questo chiamato El Indio, si era dimesso e per lui la magistratura aveva spiccato ...

