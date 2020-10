Bocciata all’esame Rai, Lady Di Maio gioca pulito. L’esito del test è la prova che la Saba non era raccomandata. Come pure il figlio del presidente dell’Ordine dei giornalisti (Di domenica 18 ottobre 2020) La fidanzata del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Virginia Saba, ha sostenuto la prova pre-selettiva Rai il 10 ottobre scorso, 3.700 le domande, presso la Fiera di Roma. La giornalista professionista, iscritta all’Ordine della Sardegna, ma concorrente per il Molise, non ha superato la prova che è stata contestata perché svoltasi in piena pandemia. La Saba da anni lavora per il Movimento alla Camera dei deputati ed è una donna dai vasti interessi culturali. Cosa c’è di più normale – anche senza essere complottisti – che pensare che parenti, fidanzate ed amici di personaggi famosi siano in qualche modo avvantaggiati in concorsi pubblici? E cioè che i loro “cari”, Come avrebbe detto il divo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) La fidanzata del ministro degli Esteri Luigi Di, Virginia, ha sostenuto lapre-selettiva Rai il 10 ottobre scorso, 3.700 le domande, presso la Fiera di Roma. La giornalista professionista, iscritta all’Ordine della Sardegna, ma concorrente per il Molise, non ha superato lache è stata conata perché svoltasi in piena pandemia. Lada anni lavora per il Movimento alla Camera dei deputati ed è una donna dai vasti interessi culturali. Cosa c’è di più normale – anche senza essere complottisti – che pensare che parenti, fidanzate ed amici di personaggi famosi siano in qualche modo avvantaggiati in concorsi pubblici? E cioè che i loro “cari”,avrebbe detto il divo ...

