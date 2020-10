Bisceglie-Palermo, Bucaro cerca un’altra impresa: i dubbi e le scelte del tecnico per la sfida del “Ventura” (Di domenica 18 ottobre 2020) "Il palermitano Bucaro cerca un'altra impresa".Titola così l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', che punta i riflettori sulla sfida in programma alle ore 15 allo Stadio "Gustavo Ventura". Reduci dalla vittoria conquistata in rimonta in casa del Foggia, "la voglia, in casa nerazzurra, è quella di provare a concedere il bis".In occasione del match contro il Palermo, il tecnico Giovanni Bucaro, palermitano doc, si affiderà ancora una volta al 4-3-3. Diversi i ballottaggi in tutti i reparti. Considerata l'assenza del neo acquisto Altobello causa squalifica, al centro della difesa sarà confermata la coppia composta da Vona e dal palermitano Priola, mentre, rispetto alla partita dello "Zaccheria", potrebbero cambiare i terzini, con ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) "Il palermitanoun'altra".Titola così l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', che punta i riflettori sullain programma alle ore 15 allo Stadio "Gustavo Ventura". Reduci dalla vittoria conquistata in rimonta in casa del Foggia, "la voglia, in casa nerazzurra, è quella di provare a concedere il bis".In occasione del match contro il, ilGiovanni, palermitano doc, si affiderà ancora una volta al 4-3-3. Diversi i ballottaggi in tutti i reparti. Considerata l'assenza del neo acquisto Altobello causa squalifica, al centro della difesa sarà confermata la coppia composta da Vona e dal palermitano Priola, mentre, rispetto alla partita dello "Zaccheria", potrebbero cambiare i terzini, con ...

