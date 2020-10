Bielorussia, in migliaia sfilano a Minsk contro Lukashenko: è il decimo fine settimana consecutivo di proteste – FOTO (Di domenica 18 ottobre 2020) È dal 9 agosto che ogni domenica continuano a scendere per le strade di Minsk e di altre città della Bielorussia contro il risultato elettorale che ha riconfermato Alexander Lukashenko alla guida del Paese. E anche oggi, nel decimo fine settimana consecutivo, in migliaia hanno manifestato nonostante le minacce delle autorità di aprire il fuoco. Le forze di sicurezza hanno usato gli idranti e bloccato con i mezzi pesanti l’accesso alle strade in cui era concentrata la manifestazione. Oltre cento gli arresti. L’ex nazione sovietica è attanagliata dalle proteste dopo che Lukashenko ha rivendicato la vittoria su Svetlana Tikhanovskaya, la popolare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) È dal 9 agosto che ogni domenica continuano a scendere per le strade die di altre città dellail risultato elettorale che ha riconfermato Alexanderalla guida del Paese. E anche oggi, nel, inhanno manifestato nonostante le minacce delle autorità di aprire il fuoco. Le forze di sicurezza hanno usato gli idranti e bloccato con i mezzi pesanti l’accesso alle strade in cui era concentrata la manifestazione. Oltre cento gli arresti. L’ex nazione sovietica è attanagliata dalledopo cheha rivendicato la vittoria su Svetlana Tikhanovskaya, la popolare ...

