Berna | capi d’abbigliamento overall | il meglio della moda made in Italy

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ancora oggi il mondo ci ama e ammira per questo; e brand comenon fanno che portare avanti il nostroin. Siamo un popolo di artisti, tutto sommato, e sicuramente di grandi sognatori. Sognatori come Paolo Borsari, che ha la responsabilità del settore creativo del marchio, non tanto per vestire le persone, quanto per trasmettere un messaggio. Paolo è principalmente un designer, non tanto uno stilista. Lui ama la grafica ed esprimersi attraverso molti stili diversi. Questa è l’arte: una commistione di generi per colpire al cuore e all’anima di ciascun individuo.è un marchio di abbigliamento allache oltre a proporsi soprattutto ai giovani rappresenta un vero e proprio status symbol: i suoi concetti ...