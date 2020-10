Belotti non basta al Torino, Simeone e Joao Pedro lanciano il Cagliari (Di domenica 18 ottobre 2020) Torino (ITALPRESS) – Il Cagliari vince 3-2 sul campo del Torino e trova il primo successo del suo campionato. Per i granata di Giampolo nuovo ko: zero punti. La sfida tra i bomber Belotti e Simeone finisce pari, due gol a testa, ma l’argentino ha il merito di piazzare la zampata decisiva dopo un’incertezza di Sirigu. A segno anche Joao Pedro. Dopo soli 2′, prima azione e primo gol: Lukic viene lanciato in area di rigore e si trova a tu per tu con Cragno che lo atterra, per La Penna è rigore. Dal dischetto Belotti trasforma per l’1-0 dei padroni di casa. Il vantaggio granata ha vita breve. La reazione della squadra di Di Francesco non si fa attendere e dopo una occasione in mischia con Simeone, al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Ilvince 3-2 sul campo dele trova il primo successo del suo campionato. Per i granata di Giampolo nuovo ko: zero punti. La sfida tra i bomberfinisce pari, due gol a testa, ma l’argentino ha il merito di piazzare la zampata decisiva dopo un’incertezza di Sirigu. A segno anche. Dopo soli 2′, prima azione e primo gol: Lukic viene lanciato in area di rigore e si trova a tu per tu con Cragno che lo atterra, per La Penna è rigore. Dal dischettotrasforma per l’1-0 dei padroni di casa. Il vantaggio granata ha vita breve. La reazione della squadra di Di Francesco non si fa attendere e dopo una occasione in mischia con, al ...

