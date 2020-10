Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese lascia il lavoro per una passione (Di domenica 18 ottobre 2020) L’hairstylist si è messo in aspettativa si dedica al suo sogno Il fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, hairstylist in uno dei centri più celebri di Milano, da una settimana non si presenta al lavoro. Cosa c’è dietro questa scelta di Antonino? I naviganti sui social si domandano che fine abbia fatto. C’è pure qualche commento cattivo, del tipo: “Si, è licenziato perché mantenuto da Belen”. Antonino però, come svela “Giornalettismo”, non si è licenziato. Si è solo preso un periodo di aspettativa non retribuito. Perché ha deciso di dedicarsi ad una sua grande passione, incoraggiato in questa scelta dalla showgirl ... Leggi su 361magazine (Di domenica 18 ottobre 2020) L’hairstylist si è messo in aspettativa si dedica al suo sogno Il fidanzato di, hairstylist in uno dei centri più celebri di Milano, da una settimana non si presenta al. Cosa c’è dietro questa scelta di? I naviganti sui social si domandano che fine abbia fatto. C’è pure qualche commento cattivo, del tipo: “Si, è licenziato perché mantenuto da”.però, come svela “Giornalettismo”, non si è licenziato. Si è solo preso un periodo di aspettativa non retribuito. Perché ha deciso di dedicarsi ad una sua grande, incoraggiato in questa scelta dalla showgirl ...

