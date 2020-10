Behrami: “Abbiamo avuto paura ma ora siamo pronti a ripartire. A Verona per avere risposte” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Genoa domani sera tornerà in campo dopo la situazione del Covid-19 che ha colpito la squadra, con circa 20 contagiati tra calciatori e staff tecnico. Ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato Valon Behrami. Il centrocampista ha ripercorso queste settimane difficili e ha ammesso di aver avuto paura. Queste le sue parole: “È un virus che ha contagiato milioni di persone, ci sono stati più di 36 mila morti in Italia, quindi parliamo di qualcosa che non ti può fare sentire in colpa. Facciamo una vita che ci espone a contatti con altra gente, purtroppo può capitare a chiunque. Sono stati giorni difficili, poi è diventato un fatto mentale e sono contento di essere uscito di casa per tornare a lavorare. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop, il mio fisico ormai ha ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Genoa domani sera tornerà in campo dopo la situazione del Covid-19 che ha colpito la squadra, con circa 20 contagiati tra calciatori e staff tecnico. Ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato Valon. Il centrocampista ha ripercorso queste settimane difficili e ha ammesso di aver. Queste le sue parole: “È un virus che ha contagiato milioni di persone, ci sono stati più di 36 mila morti in Italia, quindi parliamo di qualcosa che non ti può fare sentire in colpa. Facciamo una vita che ci espone a contatti con altra gente, purtroppo può capitare a chiunque. Sono stati giorni difficili, poi è diventato un fatto mentale e sono contento di essere uscito di casa per tornare a lavorare. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop, il mio fisico ormai ha ...

