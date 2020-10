Bassetti si difende | «Mai detto che il Coronavirus è morto | ma bisogna smettere di terrorizzare la gente»

Leggi su open.online

(Di domenica 18 ottobre 2020) «Ho sempreche dobbiamo evitare il terrorismo. Mai che ilfosse. Questa malattia oggi ha una letalità dello 0,5%. Ci vuole attenzione e io la pratico». A parlare al Secolo XIX è il primario al San Martino di Genova Matteoche non fa un passo indietro rispetto alle sue precedenti dichiarazioni e aggiunge, anzi, che il suo reparto di Malattie infettive «è l’unico in Italia senza un contagio tra chi ci lavora». Proprio ieri Il Fatto Quotidiano ha titolato «Quelli che “Covid, zero emergenza, stadi aperti. Ora questi non parlano. I minimizzatori, hanno disinformato tutta l’estate, ora i dati li smentiscono”». E tra questi, in prima pagina, c’eranoe ...