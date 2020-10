Basket, Serie A: Milano dilaga ancora, Virtus Bologna in crisi (Di domenica 18 ottobre 2020) Virtus Bologna-REGGIO EMILIA 67-77 Fa il colpo Reggio Emilia, sul campo di una Virtus alla seconda sconfitta consecutiva casalinga e fischiata dai 1331 spettatori della Segafredo Arena. Gli ospiti non ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 ottobre 2020)-REGGIO EMILIA 67-77 Fa il colpo Reggio Emilia, sul campo di unaalla seconda sconfitta consecutiva casalinga e fischiata dai 1331 spettatori della Segafredo Arena. Gli ospiti non ...

Gazzetta_it : In @LegaBasketA, #Sassari supera la #Fortitudo Bologna 89-86 - LegaBasketA : Dal 1970 per noi il basket è #TuttoUnAltroSport e molto di più. Uno sport unico capace di farci innamorare ogni vol… - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:30) Basket - Serie A1 - Brescia Vs Trieste (Sport) #StaseraInTV 18/10/2020 #PrimaSerata #basket-seriea1-bresciavstrieste - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (20:30) Basket - Serie A1 - Brescia Vs Trieste (Sport) #StaseraInTV 18/10/2020 #PrimaSerata #basket-seriea1-bresciavstrieste - sportface2016 : #Basket, #SerieA1 2020/2020: #Milano doma #Roma, cronaca e tabellino -