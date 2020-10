Basket femminile | Serie A1 2020-2021 | vittorie facili per Empoli | Venezia e Sesto San Giovanni Ragusa | successo all’ultimo | San Martino di Lupari in rimonta

(Di domenica 18 ottobre 2020) Si è conclusa la quarta giornata del massimo campionatodidopo i due anticipi di ieri che avevano visto imporsi in trasferta le due leader di classifica, Schio e Bologna. Ecco come è andata. USE SCOTTI ROSA-LA MOLISIANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 80-57 (28-12, 50-27, 67-37)Non c’è storia a, dove le padrone di casa dominano su Campobasso, con il match che prende la strada di casa fin dal primo quarto. Campobasso inizia bene, lotta e risponde colpo su colpo alle padrone di casa fino a metà quarto, quando le triple di Mathias e Smalls scavano il primo solco tra le due formazioni. Ancora Smalls dalla distanza e, poi, Ravelli e nuovamente Smalls portanoa +13 e le padrone di casa allungano ancora e primo quarto che si chiude 28-12. A ...

il Resto del Carlino

Ci ha messo grinta, non è bastata. Ci ha messo talento: è servito solo in parte a contenere la forza di un collettivo costruito per il grande salto in A1. Nel match valido per la ...La Scotti vista con Campobasso sì che avrebbe meritato quel palazzetto nuovo di cui tanto si parla a Empoli. Tanta gente avrebbe così potuto godersi uno spettacolo di partita e ...