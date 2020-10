Bari: cinque avvocati fra i 27 indagati a vario titolo per ipotesi di truffe alle assicurazioni, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio ed autoriciclaggio. Tredici misure cautelari Operazione congiunta delle forze dell'ordine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Il principale indagato è un 37enne. Di seguito il comunicato della Guardia di finanza: Dalle prime luci dell’alba, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, la Polizia di Stato – compartimento della Polizia Stradale Puglia e la Compagnia Carabinieri di Modugno stanno eseguendo un’ordinanza – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari – applicativa della misura cautelare personale nei confronti di 13 soggetti e del sequestro preventivo di disponibilità liquide e di beni per un valore di oltre 80.000 euro nei confronti del principale indagato (L.M. cl. ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Il principale indagato è un 37enne. Di seguito il comunicatoGuardia di finanza: Dprime luci’alba, il Nucleo di Polizia Economico-FinanziariaGuardia di Finanza di, la Polizia di Stato – compartimentoPolizia Stradale Puglia e la Compagnia Carabinieri di Modugno stanno eseguendo un’ordinanza – emessa dal G.I.P. del Tribunale di– applicativamisura cautelare personale nei confronti di 13 soggetti e del sequestro preventivo di disponibilità liquide e di beni per un valore di oltre 80.000 euro nei confronti del principale indagato (L.M. cl. ...

