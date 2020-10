Barcellona | Koeman su Depay | «Non è arrivato per le regole della Liga»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ronaldha parlato del mancato arrivo aldi MemphisRonald, allenatore del, ai microfoni di AD ha parlato del mancato arrivo in blaugrana di Memphis. «Nell’ultima finestra di mercato era tutto pronto per l’arrivo di, ma per lede Lasapevamo che avremmo dovuto vendere prima un giocatore. Non ci siamo riusciti. Vogliamoperché è un gran calciatore, pieno di qualità che ci mancano, come quella di giocare in profondità». Leggi su Calcionews24.com