Barbara d’Urso imbarazzata a Domenica: Il Divino Otelma lascia lo studio (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Divino Otelma e Francesca Cipriani hanno litigato a Domenica Live, mettendo in imbarazzo la conduttrice Barbara d’Urso. Barbara d’Urso durante il corso di questa puntata di Domenica Live ha avuto modo di poter ospitare in studio Francesca Cipriani e il Divino Otelma. I due, durante la scorsa settimana, hanno avuto un acceso confronto nell’ascensore … L'articolo Barbara d’Urso imbarazzata a Domenica: Il Divino Otelma lascia lo studio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 18 ottobre 2020) Ile Francesca Cipriani hanno litigato aLive, mettendo in imbarazzo la conduttriced’Urso.d’Urso durante il corso di questa puntata diLive ha avuto modo di poter ospitare inFrancesca Cipriani e il. I due, durante la scorsa settimana, hanno avuto un acceso confronto nell’ascensore … L'articolod’Urso: Illoè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - trash_italiano : BARBARA D’URSO SEI UNA QUEEN #noneladurso - novdic600 : @variedeventual @zerocalcare @info_zampa e cosi nascono i programmi di barbara d'urso caro d'onofrio - _ElisabettaDaRe : RT @sonocottadiLou: 1) voglio sapere per cosa rideva 2) tra un po' si spezza in due se si piega ancora 3) ha una flessibilità che manco bar… - spreadkindn3ss_ : RT @sonocottadiLou: 1) voglio sapere per cosa rideva 2) tra un po' si spezza in due se si piega ancora 3) ha una flessibilità che manco bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Zingaretti stasera in Rai da Fabio Fazio, insorge la Lega: «Elezioni in corso, offesa al servizio pubblico».... Corriere della Sera