Bandiere a mezz'asta nel Vesuviano: la città piange la sua prima vittima del Covid (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – Non è la solita domenica d'autunno a Casalnuovo di Napoli, dove la città si è svegliata con le Bandiere del Comune poste a mezz'asta in segno di lutto. Il comune Vesuviano piange così la sua prima vittima del Covid di questa seconda ondata. Si tratta di un cittadino 53enne che, dopo una settimana di ricovero in ospedale, ha perso la sua battaglia contro il coronavirus. Un immagine, simbolica, che come tante altre sarà certamente difficile da dimenticare, ma sono proprio questi scatti-seppur atroci – a ricordarci costantemente che il Covid non è affatto sconfitto e la partita contro l'epidemia, purtroppo, è ancora aperta. "A nome ...

