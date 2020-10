Band of Brothers: le prime anticipazioni sulla serie sequel (Di lunedì 19 ottobre 2020) Band of Brothers avrà una serie sequel realizzata per Apple TV+ ecco le prime anticipazioni sul progetto che vedrà tra i registi anche Cary Fukunaga. Sono stati resi noti i primi dettagli concreti sulla serie che fungerà da sequel di Band of Brothers, realizzata per Apple TV+. A parlarne è GQ, che precisa che il nuovo progetto è proprio da intendersi come un seguito, dato che oltre ai produttori Steven Spielberg e Tom Hanks tornerà anche lo sceneggiatore John Orloff, autore di due episodi della serie madre, e la storia si svolgerà nei medesimi luoghi, concentrandosi sulle unità di supporto aereo durante lo sbarco in Normandia. La ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020)ofavrà unarealizzata per Apple TV+ ecco lesul progetto che vedrà tra i registi anche Cary Fukunaga. Sono stati resi noti i primi dettagli concretiche fungerà dadiof, realizzata per Apple TV+. A parlarne è GQ, che precisa che il nuovo progetto è proprio da intendersi come un seguito, dato che oltre ai produttori Steven Spielberg e Tom Hanks tornerà anche lo sceneggiatore John Orloff, autore di due episodi dellamadre, e la storia si svolgerà nei medesimi luoghi, concentrandosi sulle unità di supporto aereo durante lo sbarco in Normandia. La ...

Il gruppo racconta la crisi politica e sociale in ‘Stranger’, un disco caldo, avvolgente, arciamericano. «O ti rannicchi in un angolo a piangere» dicono in quest'intervista «o affronti la situazione e ...

Gli svedesi Sole Syndicate hanno pubblicato il lyric-video di ‘Brothers’, brano tratto dal loro nuovo album ‘Last Days of Eden?’, in uscita il 20 novembre su Scarlet Records. Ecco le dichiarazioni del ...

