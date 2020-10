Ballottaggi in Sicilia, si vota in 4 comuni tra cui Agrigento (Di domenica 18 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Urne aperte dalle 7 in Sicilia per i Ballottaggi. Si vota oggi e domani in quattro comuni: Agrigento, unico capoluogo di provincia; Carini, nel Palermitano; Augusta e Floridia nel Siracusano.Nella città dei Templi a contendersi la poltrona di primo cittadino sono il sindaco uscente Lillo Firetto, sostenuto da liste di centro, che al primo turno ha ottenuto il 27,8% dei consensi, e Franco Miccichè, appoggiato da Vox e liste civiche, che ha ottenuto il 36,6% dei voti.A Carini la sfida è tra l'uscente Giovì Monteleone del centrosinistra, che ha ricevuto il 37,5% delle preferenze, e Totò Sgroi del centrodestra, che ha ottenuto il 33,5% dei consensi. Ad Augusta la contesa è tra l'ex sindaco Pippo Gulino che ha conquistato il 31,4% delle ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Urne aperte dalle 7 inper i. Sioggi e domani in quattro, unico capoluogo di provincia; Carini, nel Palermitano; Augusta e Floridia nel Siracusano.Nella città dei Templi a contendersi la poltrona di primo cittadino sono il sindaco uscente Lillo Firetto, sostenuto da liste di centro, che al primo turno ha ottenuto il 27,8% dei consensi, e Franco Miccichè, appoggiato da Vox e liste civiche, che ha ottenuto il 36,6% dei voti.A Carini la sfida è tra l'uscente Giovì Monteleone del centrosinistra, che ha ricevuto il 37,5% delle preferenze, e Totò Sgroi del centrodestra, che ha ottenuto il 33,5% dei consensi. Ad Augusta la contesa è tra l'ex sindaco Pippo Gulino che ha conquistato il 31,4% delle ...

