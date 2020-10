Ballando con le Stelle 2020, quinta puntata: Costantino batte Catalani, Vittoria Schisano ‘fa fuori’ Lina Sastri. Milly Carlucci si becca due 0 (video dell’esibizione) (Di domenica 18 ottobre 2020) Vittoria Schisano e Marco De Angelis Sono 9 le celebrità rimaste in gara a Ballando con le Stelle 2020. Nel corso della quinta diretta del talent show condotto da Milly Carlucci, sono state infatti eliminate le coppie formate da Antonio Catalani e Tove Villfor e da Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Una puntata dove non sono mancate le sorprese, a partire da Alessandra Mussolini, che ha convinto Carolyn Smith nella prova speciale e si è piazzata al primo posto, insieme a Maykel Fonts, della classifica tecnica. Ballando con le Stelle 2020: Antonio Catalani eliminato All’inizio della ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 18 ottobre 2020)e Marco De Angelis Sono 9 le celebrità rimaste in gara acon le. Nel corso delladiretta del talent show condotto da, sono state infatti eliminate le coppie formate da Antonioe Tove Villfor e dae Simone Di Pasquale. Unadove non sono mancate le sorprese, a partire da Alessandra Mussolini, che ha convinto Carolyn Smith nella prova speciale e si è piazzata al primo posto, insieme a Maykel Fonts, della classifica tecnica.con le: Antonioeliminato All’inizio della ...

