Ballando con le Stelle 2020: la coppia eliminata nella puntata di sabato 17 ottobre (Di domenica 18 ottobre 2020) Ballando con le Stelle 2020, puntata 17 ottobre allo spareggio: Lina Sastri e Simone Di Pasquale, e Vittoria Schisano e Marco De Angelis (VIDEO) sabato 17 ottobre è andata in onda la quinta puntata di Ballando con le Stelle, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci, che ha aperto la puntata con lo spareggio della scorsa settimana tra Costantino della Gherardesca e Antonio Catalani. La votazione però è stata annullata la settimana scorsa per delle irregolarità nel voto sui social (qui i dettagli). Costantino della Gherardesca e Antonio Catalani quindi si sono esibiti nuovamente e Milly Carlucci ha riaperto le votazioni sui social, con i voti ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 18 ottobre 2020)con le17allo spareggio: Lina Sastri e Simone Di Pasquale, e Vittoria Schisano e Marco De Angelis (VIDEO)17è andata in onda la quintadicon le, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci, che ha aperto lacon lo spareggio della scorsa settimana tra Costantino della Gherardesca e Antonio Catalani. La votazione però è stata annullata la settimana scorsa per delle irregolarità nel voto sui social (qui i dettagli). Costantino della Gherardesca e Antonio Catalani quindi si sono esibiti nuovamente e Milly Carlucci ha riaperto le votazioni sui social, con i voti ...

RaiUno : A dir poco sensazionale la nostra @milly_carlucci con Samuel Peron e tutti i maestri di Ballando con le stelle! ? - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #MarcoDeAngelis e @Vittoriaschisan vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - fmanzoni1973 : @stanzaselvaggia È come dire che c'azzecchi con ballando con le stelle... - antoninogiunta3 : @fabiocaninoreal Grande Fabio a ballando con le stelle vs mussolini -