Azzolina | “la scuola non chiude” e il suo stipendio lievita

Il ministro Lucia Azzolina non ha nessuna intenzione di chiudere le scuole nonostante i contagi da coronavirus in aumento. I contagi da coronavirus continuano ad aumentare ma il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, non ha nessuna intenzione di chiudere le scuole dopo i grandi sforzi fatti per arrivare alla riapertura di settembre. Nei giorni scorsi, almeno per le scuole superiori, era girata voce che si tornasse alle lezioni a distanza. «La scuola in presenza è fondamentale per tutti, dai più piccoli all'ultimo anno del secondo grado» – ha dichiarato durante l'incontro di oggi tra governo e Regioni. Per le superiori una parte di didattica digitale «è già presente», ha ricordato la ministra.

