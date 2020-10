Azzolina: “Gli assalti alle scuole ledono il diritto all’istruzione” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il ministro dell’istruzione risponde a chi crede che debbano essere chiuse le scuole. “La didattica a distanza è già utilizzata, può essere implementata”, dichiara la Azzolina. Lucia Azzolina si oppone con forza a chi puntava a far chiudere le scuole. Il ministro dell’istruzione ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata per Repubblica. La sua … L'articolo Azzolina: “Gli assalti alle scuole ledono il diritto all’istruzione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 18 ottobre 2020) Il ministro dell’istruzione risponde a chi crede che debbano essere chiuse le. “La didattica a distanza è già utilizzata, può essere implementata”, dichiara la. Luciasi oppone con forza a chi puntava a far chiudere le. Il ministro dell’istruzione ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata per Repubblica. La sua … L'articolo: “Gliilall’istruzione” proviene da www.meteoweek.com.

