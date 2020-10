Avete mai visto l’ex fidanzato di Demet Özdemir? Ha 39 anni ed è un attore [FOTO] (Di domenica 18 ottobre 2020) Ospite da Silvia Toffanin nella puntata del 17 settembre, Demet Özdemir, la nota attrice turca attualmente impegnata nella serie “Daydreamer – Le ali del sogno”. La ragazza, per la prima volta in Italia, ha fatto un tuffo nel suo passato, raccontando della sua infanzia, del rapporto con la madre e della sua situazione sentimentale. Ad oggi, Demet ha dichiarato di essere single, ma qualche anno fa, è stata al cento della cronaca rosa per la sua relazione con Seckin Ozdemir. Chi è Seckin Ozdemir, l’ex fidanzato di Demet Özdemir FOTO Oltre ad essere un noto attore turco, Seckin Ozdemir è conosciuto anche per la sua relazione con Demet Özdemir. Classe 1981, Seckin è nato ad Istanbul e si è laureato in ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 ottobre 2020) Ospite da Silvia Toffanin nella puntata del 17 settembre,Özdemir, la nota attrice turca attualmente impegnata nella serie “Daydreamer – Le ali del sogno”. La ragazza, per la prima volta in Italia, ha fatto un tuffo nel suo passato, raccontando della sua infanzia, del rapporto con la madre e della sua situazione sentimentale. Ad oggi,ha dichiarato di essere single, ma qualche anno fa, è stata al cento della cronaca rosa per la sua relazione con Seckin Ozdemir. Chi è Seckin Ozdemir, l’exdiÖzdemirOltre ad essere un nototurco, Seckin Ozdemir è conosciuto anche per la sua relazione conÖzdemir. Classe 1981, Seckin è nato ad Istanbul e si è laureato in ...

