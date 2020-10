Auto ' imbottita' di eroina in tangenziale | carabinieri fermano corriere della droga | tre arresti

(Di domenica 18 ottobre 2020) Chili e chili diper un totale di circa 250mila euro nascosti grazie a un doppiofondo ricavato dentro il sedile di un'e in una intercapedine dietro una parete di cartongesso in casa. Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto imbottita

LeccoToday

Aveva in macchina banconote per 16mila euro e 47 grammi di hashish. E per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo a Rozzano nel ...Annuncio vendita Jeep Wrangler 2.8 CRD DPF Sahara Auto usata del 2016 a Bari nella sezione Auto usate di Automoto.it ...