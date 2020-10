Atp Sardegna 2020, Cecchinato cade in finale: nuova classifica e quanto guadagna (Di domenica 18 ottobre 2020) Marco Cecchinato ha ceduto in finale a Laslo Djere, quest’utimo conquistatore di diritto dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020. Il tennista palermitano ha dimostrato ugualmente la propria leadership sul rosso, arrivando a un passo dal quarto titolo in carriera e ottenendo un assegno di ben 11.130 euro complessivi, con annessi 150 punti a impreziosire una settimana d’oro. Cecchinato è stato capace di attuare un balzo significativo in classifica, passando dalla posizione 105 alla 77, vantando attualmente 811 punti totali, soltanto 4 in meno di Federico Delbonis. Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Marcoha ceduto ina Laslo Djere, quest’utimo conquistatore di diritto dell’Atp 250 Forte VillageOpen. Il tennista palermitano ha dimostrato ugualmente la propria leadership sul rosso, arrivando a un passo dal quarto titolo in carriera e ottenendo un assegno di ben 11.130 euro complessivi, con annessi 150 punti a impreziosire una settimana d’oro.è stato capace di attuare un balzo significativo in, passando dalla posizione 105 alla 77, vantando attualmente 811 punti totali, soltanto 4 in meno di Federico Delbonis.

