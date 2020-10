Atletico Madrid, infortunio per Diego Costa: le condizioni dell’attaccante (Di domenica 18 ottobre 2020) Diego Simeone perde il suo centravanti simbolo: Diego Costa si è infortunato e dovrà stare fuori almento tre settimane Diego Costa fa preoccupare Diego Simeone. Il centravanti dell’Atletico Madrid, infatti, ha riportato una lesione alla coscia che lo terrà fuori almeno per tre settimane. Come riportato da Marca, infatti, il centravanti simbolo della mentalità dell’Atletico Madrid salterà le affascinanti gare di Champions League con il Bayern Monaco e tutto il girone di andata e altre tre gare in Liga. Notizia pessima per Simeone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020)Simeone perde il suo centravanti simbolo:si è infortunato e dovrà stare fuori almento tre settimanefa preoccupareSimeone. Il centravanti dell’, infatti, ha riportato una lesione alla coscia che lo terrà fuori almeno per tre settimane. Come riportato da Marca, infatti, il centravanti simbolo della mentalità dell’salterà le affascinanti gare di Champions League con il Bayern Monaco e tutto il girone di andata e altre tre gare in Liga. Notizia pessima per Simeone. Leggi su Calcionews24.com

Diego Costa fa preoccupare Diego Simeone. Il centravanti dell’Atletico Madrid, infatti, ha riportato una lesione alla coscia che lo terrà fuori almeno per tre settimane. Come riportato da Marca, ...

La Liga: sconfitte per Real Madrid e Barcellona

Sconfitte per Real Madrid e Barcellona. I blancos sono stati battuti al Santiago Bernabeu dal Cadice (grazie ad un gol di Lozano, a segno al 16' del primo tempo). Serata no anche per il Barcellona: i ...

Diego Costa fa preoccupare Diego Simeone. Il centravanti dell'Atletico Madrid, infatti, ha riportato una lesione alla coscia che lo terrà fuori almeno per tre settimane. Come riportato da Marca, ...

La Liga: sconfitte per Real Madrid e Barcellona

Sconfitte per Real Madrid e Barcellona. I blancos sono stati battuti al Santiago Bernabeu dal Cadice (grazie ad un gol di Lozano, a segno al 16' del primo tempo). Serata no anche per il Barcellona: i ...