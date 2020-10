Atletica, Antonella Palmisano show nella 10 km di marcia: record italiano, sesta al mondo! Superlativo 41:28 agli Assoluti (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonella Palmisano si è scatenata nella 10 km di marcia valida per i Campionati Italiani, andata in scena durante la Festa dell’Endurance a Modena. La pugliese, reduce dalla vittoria nella 20 km del match internazionale di Podebrady con tanto di minimo per le Olimpiadi, si è imposta in terra emiliana con lo strepitoso tempo di 41:28. L’azzurra, bronzo mondiale nel 2017 e bronzo europeo nel 2018 sulla massima distanza del tacco e punta, ha così realizzato il nuovo record italiano della specialità, battendo di dieci secondi il primato siglato da Rossella Giordano nel 1997. La tarantina delle Fiamme Gianne si è issata al sesto posto nelle classifiche mondiali di tutti i tempi, siglando il miglior tempo dal ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)si è scatenata10 km divalida per i Campionati Italiani, andata in scena durante la Festa dell’Endurance a Modena. La pugliese, reduce dalla vittoria20 km del match internazionale di Podebrady con tanto di minimo per le Olimpiadi, si è imposta in terra emiliana con lo strepitoso tempo di 41:28. L’azzurra, bronzo mondiale nel 2017 e bronzo europeo nel 2018 sulla massima distanza del tacco e punta, ha così realizzato il nuovodella specialità, battendo di dieci secondi il primato siglato da Rossella Giordano nel 1997. La tarantina delle Fiamme Gianne si è issata al sesto posto nelle classifiche mondiali di tutti i tempi, siglando il miglior tempo dal ...

Prima giornata di gare a Modena per l’edizione straordinaria dei campionati italiani di endurance, competizione riservata a tutte le categorie da allievi agli assoluti e che raggruppa tutte le distanz ...

Ha strappato il pass per Tokyo l’azzurra nella 20 km di marcia in Repubblica Ceca. Con serenità si allena per il futuro. Nel week end l’Endurance e poi a dicembre gli Italiani di Ostia ...

