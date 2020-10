Assegno unico anche per autonomi e incapienti, fondi per sanità e Sud: ecco la manovra (Di domenica 18 ottobre 2020) Contrastare gli effetti della pandemia: questo il cuore principale della manovra economica del 2021 che il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte e che prevede altri 40 miliardi per questo ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 18 ottobre 2020) Contrastare gli effetti della pandemia: questo il cuore principale dellaeconomica del 2021 che il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte e che prevede altri 40 miliardi per questo ...

graziano_delrio : Dal 1* luglio 2021 le famiglie saranno sostenute dall’assegno unico. Una misura storica, già in vigore in molti pae… - fattoquotidiano : LEGGE DI BILANCIO Verso la proroga della cassa integrazione Covid, ecco tutte le novità della quarta manovra del g… - sole24ore : #Manovra da 40 miliardi in arrivo: le misure dall’#assegnounico alla #moratoria #mutui - Cangiu47 : RT @sole24ore: #Manovra da 40 miliardi in arrivo: le misure dall’#assegnounico alla #moratoria #mutui - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Assegno unico, vaccini, Sud, ecco le misure della #manovra Fondi anti-Covid al trasporto locale. Oltre 6 miliardi alla sc… -