Arriva un nuovo Dpcm | stretta su ristoranti e bar Sindaci potranno chiudere piazze

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 19 ottobre 2020) A cinque giorni dall'entrata in vigore dell'ultimoche ha disposto l'obbligo generalizzato di mascherine e lo stop alle feste,no nuove restrizioni anti-Covid. E' stato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ad illustrare ilcontro la seconda ondata di Coronavirus in Italia. "Non possiamo perdere tempo - ha detto il premier -, dobbiamo mettere in campo misure per scongiurare un lockdown generalizzato, che potrebbe compromettere severamente l'economia".E così dopo un confronto con Regioni e Comitato tecnico scientifico, è stato deciso di modificare ancora gli orari di apertura e chiusura per i servizi di bar e ristorazione (comprese pasticcerie e gelaterie). Nel dettaglio, a partire dalle ore 18:00 sarà autorizzato solamente il servizio al tavolo. La chiusura ...