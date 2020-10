Approvata la Manovra, alla Sanità 4 miliardi e 30mila assunzioni (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA – La manovra approvata dal Consiglio dei ministri (cdm) nella notte stanzia circa 4 miliardi di euro per la sanità. Leggi su dire (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA – La manovra approvata dal Consiglio dei ministri (cdm) nella notte stanzia circa 4 miliardi di euro per la sanità.

robersperanza : Nella manovra di bilancio approvata stanotte ci sono altri 4 miliardi per il Servizio Sanitario Nazionale. È la str… - fattoquotidiano : Fondi per sanità e scuola, assegno unico, stop alle cartelle esattoriali e proroga della Cig a marzo: approvata “sa… - fanpage : Manovra da 40 miliardi approvata nella notte #18ottobre - _LaVioletta : RT @robersperanza: Nella manovra di bilancio approvata stanotte ci sono altri 4 miliardi per il Servizio Sanitario Nazionale. È la strada g… - cintamtam : RT @robersperanza: Nella manovra di bilancio approvata stanotte ci sono altri 4 miliardi per il Servizio Sanitario Nazionale. È la strada g… -