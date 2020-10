Antonio Ricci ricoverato per coronavirus ad Albenga (Di domenica 18 ottobre 2020) Si tratta di una decisione a livello precauzionale. Antonio Ricci ricoverato in ospedale ad Albenga dopo essere risultato positivo al coronavirus. L’ideatore di Striscia la Notizia ha scelto, insieme ai familiari, di essere trasferito nella struttura sanitaria. Anche i medici hanno suggerito all’autore televisivo di recarsi in ospedale: «Abbiamo piena fiducia – ha detto la famiglia – nell’équipe che lo ha in cura». LEGGI ANCHE > Governo-regioni, le richieste: più didattica a distanza e meno restrizioni per i locali Antonio Ricci ricoverato, cosa è successo Antonio Ricci, 70 anni, è risultato positivo al coronavirus nei giorni ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 18 ottobre 2020) Si tratta di una decisione a livello precauzionale.in ospedale addopo essere risultato positivo al. L’ideatore di Striscia la Notizia ha scelto, insieme ai familiari, di essere trasferito nella struttura sanitaria. Anche i medici hanno suggerito all’autore televisivo di recarsi in ospedale: «Abbiamo piena fiducia – ha detto la famiglia – nell’équipe che lo ha in cura». LEGGI ANCHE > Governo-regioni, le richieste: più didattica a distanza e meno restrizioni per i locali, cosa è successo, 70 anni, è risultato positivo alnei giorni ...

