Antonio Ricci ricoverato in ospedale, ha il Coronavirus

Antonio Ricci, il papà del tg satirico "Striscia la Notizia", è stato ricoverato in ospedale. E' positivo al Coronavirus, vediamo quali sono le sue condizioni. Antonio Ricci, di anni 70, è stato ricoverato all'ospedale di Albenga, in Liguria. A darne la conferma sono alcuni parenti dell'autore televisivo, originario proprio del territorio ligure.

